Bologna: carabiniere investito dai ladri, è grave

Condividi

BOLOGNA, 29 GIU – Sono in corso le ricerche di due persone che nelle prime ore di questa mattina hanno travolto un carabiniere, di 48 anni, ora ricoverato in prognosi riservata. È successo a Mordano, in provincia di Bologna. I due farebbero parte di una banda, che, intorno alle 4, ha tentato un furto in una tabaccheria a Lugo, nel Ravennate. Sono fuggiti, la loro auto è stata intercettata da una pattuglia e il militare è stato investito. I due sono ricercati per tentato omicidio. ANSA