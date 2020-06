Bergoglio: i legami di parentela possono deviare dal vero bene

Bergoglio all’Angelus di oggi: ” i legami di parentela, se sono messi al primo posto, possono deviare dal vero bene. Lo vediamo: alcune corruzioni nei governi vengono proprio perché l’amore per la parentela è più grande dell’amore alla patria e così mettono in carica i parenti”.

Ndr: che cosa c’entra la corruzione con la parentela? Chi è corrotto fa favori anche agli amici, ai nemici o perfino agli sconosciuti, per fame di potere, in cambio di voti o di altri favori, per denaro… ecc…

I legami familiari sono l’ultimo problema.