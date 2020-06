Gad Lerner: insegnare l’educazione a Sgarbi

Condividi

Vittorio Sgarbi contro tutto e tutti, anche contro Gad Lerner. Ancora una volta il parlamentare del gruppo Misto viene provocato e lui non si sottrae alla solita replica di fuoco. Il giornalista passato da Repubblica al Fatto Quotidiano si vanta sui social del fatto che “in trent’anni non ho mai invitato Sgarbi in una mia trasmissione tv e sono sopravvissuto bene lo stesso”.

Non è finita qui, perché Lerner sostiene che “mica ci vorrebbe molto a insegnargli l’educazione, invece di fingersi scandalizzati” e poi fa notare che “lui e Mara Carfagna sono stati candidati dal medesimo partito”.