Coronavirus, positivo migrante sbarcato da Sea Watch: ricoverato

Migrante sbarcato dalla Sea Watch risulta positivo al Covid-19: ricoverato a Malattie infettive. Inizialmente era stato qualificato come “sospetto caso di tubercolosi”. Poi, nelle ultime ore, è arrivato l’esito – positivo – del tampone rino-faringeo Covid-19. Un immigrato sbarcato a Porto Empedocle dalla “Sea Watch” è stato ricoverato a Malattie infettive dell’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta dove è giunto alle ore 2 circa della notte fra domenica e lunedì.

Il nuovo ricovero a Malattie infettive è emerso dal quotidiano bollettino serale del direttore generale dell’Asp di Caltanissetta: Alessandro Caltagirone. A quanto pare – stando a quanto s’apprende – anche un secondo immigrato, che era imbarcato sulla “Sea Watch”, oggi è stato trasferito all’ospedale di Caltanissetta. Ma per lui si è ancora in attesa dell’esito del test per stabilire se abbia o meno il Coronavirus. In mattinata, inoltre, sono stati fatti i tamponi a tutti i migranti della Sea Watch. E anche per loro si è in attesa dell’esito