Sanremo: prende a morsi i carabinieri, arrestato ‘cantante’ ghanese

Condividi

Aggredisce per l’ennesima volta alcuni esponenti delle forze dell’ordine e viene arrestato, non prima di aver aggredito i tre Carabinieri che cercavano di fermarlo. Si tratta di Maxwell Nkansn, 23enne ghanese ben noto a Sanremo per l’improvvisazione di mini concertini (ma molto rumorosi) in strada a base di musica reggae. Venerdì sera i militari, su richiesta di alcuni cittadini, hanno fermato il giovane che, per tutta risposta li ha aggrediti, graffiandoli e mordendoli in diverse parti del corpo. La vicenda è riportata dal giornale locale sanremonews.it

Il giovane è stato così arrestato e subito giudicato. Per lui è stato emesso il foglio di via ed il divieto di dimora a Sanremo. Contestualmente la segreteria provinciale di Imperia del ‘Nuovo indacato Carabinieri’ ha espresso solidarietà e vicinanza ai tre colleghi aggrediti ieri a Sanremo da un noto soggetto già resosi in passato responsabile di analoghi fatti nei confronti di altri operatori di polizia.