Malta chiude i porti, Ong traghettano 278 migranti in Italia

Di Fausto Biloslavo – Nelle ultime 24 ore le navi delle Ong hanno portato in Sicilia 278 migranti nonostante fossero stati individuati in acque libiche o di soccorso maltese.I talebani dell’accoglienza tedesca e quelli italiani di Mare Jonio hanno fatto quello che volevano fregandosene di violare le leggi pur di sbarcare i migranti in Italia.

«Proprio la nave italiana non è certificata per il soccorso – spiega una fonte del Giornale -. Avevano cominciato la procedura senza concluderla. E nonostante gli avvisi hanno preso lo stesso il mare». La Guardia costiera invierà un’informativa all’autorità giudiziaria, che teoricamente dovrebbe disporre il sequestro dell’imbarcazione. Mare Jonio è stata la prima nave ad arrivare, sabato, sbarcando 67 migranti a Pozzallo, che dovranno andare in quarantena. Il gommone, in acque di soccorso maltesi, era stato individuato da Moonbird, l’aeroplano pagato dalla chiesa tedesca, che decolla impunemente da Lampedusa. La nave ha chiesto un porto sicuro a Malta che ha risposto di rivolgersi all’Italia. E Roma ha subito ceduto facendo arrivare 67 migranti partiti dalla Libia per quasi la metà provenienti dal Bangladesh e non da paesi in guerra.