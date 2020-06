La ‘superiorità morale’ della buonista. ”Contenta lei…”

“Folto gruppo di contestatori incontrato a Masone (Genova): “Meglio buonista e puttana che fascista e salviniana”.

Contenta lei… Non so dove veda il “fascismo”, ma noi vediamo sicuramente la loro consueta intolleranza, anche se in questo caso mi sembrano sottotono”. Lo scrive Salvini su Twitter.

