‘Ignoranza rossa a Roma’: imbrattata statua di Corridoni

Di Francesco Storace – L’ignoranza rossa se l’è presa anche con Filippo Corridoni, storica figura del sindacalismo nazionale, gli sturmtruppen che l’altra notte si sono messi a vandalizzare busti, strade e statue nella Capitale. La moda del momento è l’oltraggio ai Caduti figli della loro epoca. Corridoni, amico di Mussolini, non riuscì a diventare fascista, perché cadde nel 1915 combattendo contro gli austriaci. Ma gli scemi che ne hanno deturpato il busto al Pincio non lo sanno. E non sanno neppure che c’è una città marchigiana intitolata a lui, Corridonia, in provincia di Macerata: la cancelliamo?

Ignoranza rossa a Roma – A Roma si è scatenata una vergognosa opera di distruzione. Di notte hanno preteso di cambiare nome persino a via Amba Aradam, intitolata dalle iene uscite da chissà quale centro sociale a George Floyd. Che poveraccio è morto come sappiamo. Ma era lo stinco di santo a cui dedicare una strada della Città eterna? Pregiudicato. Problemi con la droga. Cinque anni di galera per rapina a mano armata. Questo è l’esempio da indicare alle future generazioni che cammineranno per le vie della Capitale?