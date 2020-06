Niente numero legale al Senato, Casellati: errore informatico

“Faccio presente che ieri se non c’era il numero legale certamente questo non è attribuibile alla presidenza, se mancava una maggioranza non è attribuibile alla presidenza”. Lo ha affermato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, all’inizio della seduta per la ripetizione del voto di fiducia dopo che ieri è risultato essere mancato i numero legale.

“Sono abituata ad assumermi tutte le responsabilità come si confà a chi presiede questa assemblea, quindi non mi tiro indietro e devo dire che sono fortemente amareggiata per quello che è successo ieri pomeriggio sul voto di fiducia”, ha aggiunto.