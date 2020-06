Migranti, 211 su nave Sea Watch: la Ong chiede porto sicuro

Condividi

Terzo salvataggio in meno di 48 ore. Ieri sera, la nave della Ong tedesca Sea Watch3 prelevato 46 persone da una barca, dopo essere stata allertata da alarm phone.

“Siamo arrivati appena in tempo mentre l’acqua stava già entrando nella barca. Ora il numero totale di ospiti a bordo è 211. Abbiamo bisogno di un porto di sicurezza immediatamente!”, scrive la Ong su Twitter

🔴 3rd rescue in less than 48h. Last night, the #SeaWatch3 rescued 46 people from a boat we were informed about by @alarm_phone. We arrived just in time as water was already entering the boat. Now the total number of guests on board is 211. We need a port of safety immediately! pic.twitter.com/ocq7n4jBZL

— Sea-Watch International (@seawatch_intl) June 19, 2020