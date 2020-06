Foggia: ghanese armato di ascia minaccia i passanti e aggredisce gli agenti

Foggia, paura in via Cerignola: armato di ascia terrorizza i passanti e si scaglia contro polizia. Armato’ di ascia, semina il panico in strada e si scaglia contro gli agenti di polizia. Tragedia sfiorata, ieri a Foggia, dove in via Cerignola un uomo armato di ascia ha seminato il panico.

Immediato l’intervento degli agenti delle ‘volanti’ e del reparto prevenzione crimine ‘Campania’: giunti sul posto, gli agenti hanno individuato l’uomo, di grossa corporatura, che improvvisamente si scagliava verso di loro armato di un’ascia, ma per fortuna i poliziotti riuscivano a schivare i colpi. Gli agenti vista la situazione molto rischiosa, hanno chiesto l’intervento di un’altra pattuglia e, nel contempo, hanno tentato di instaurare un dialogo per tentare di convincere l’uomo ad abbandonare l’ascia.