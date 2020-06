Vaticano: allarme cambiamenti climatici

Condividi

Il cambiamento climatico “è ormai uno dei nodi principali e più urgenti che deve affrontare la comunità internazionale” arrivando a “ridefinire un nuovo modello di sviluppo”: è quanto si legge nel libro “In cammino per la cura della casa comune – A cinque anni dalla Laudato si'”, che, elaborato dal Tavolo Interdicasteriale della Santa Sede sull’ecologia integrale, viene presentato oggi dal Vaticano.

“E’ chiaro che la questone dei cambiamenti climatici ha una profonda rilevanza non solo ambientale, ma anche etica, economica, politca e sociale, incidendo sopratuto sui più poveri”, afferma il testo che, in piena pandemia da coronavirus, ripropone l’attualità dell’enciclica pubblicata cinque anni fa da Papa Francesco.







Documentario – La Grande Truffa del Riscaldamento Globale (Ndr)

Di fronte a queste evidenze, ben riportate anche dalla comunità scientifica, il cambiamento climatico è ormai uno dei nodi principali e più urgenti che deve affrontare la comunità internazionale, chiamata al diffcile e complesso compito di individuare una strategia globale e condivisa di lungo termine, fondata su impegni precisi e in grado di promuovere lo sviluppo umano integrale della presente e delle future generazioni, proteggere la salute umana e l’ambiente, soddisfare i bisogni di energia di breve e lungo periodo”.

“Il dibatto multidisciplinare in corso su tale fenomeno è diretto anche a ridefinire un nuovo modello di sviluppo, sulla base del legame sinergico tra lotta ai cambiamenti climatici e lotta alla povertà, che potrebbe essere in sintonia con i principi della dottrina sociale della Chiesa. Il fenomeno dei cambiamenti climatici porta sempre più a riconoscere che non si può agire da soli. Ciò porta a impegnarci per uno sviluppo sostenibile a basso contenuto di carbonio, indirizzando gli investmenti verso il rafforzamento delle tecnologie e delle capacità di resilienza, e il loro relatvo trasferimento a condizione eque sopratuto verso i Paesi più vulnerabili, facendo leva, come detto, sui forti legami esistenti tra la lotta al cambiamento climatco e quella alla povertà estrema. Tali legami mettono in evidenza che la risposta al fenomeno del cambiamento climatico può diventare un’opportunità per migliorare le condizioni di vita delle persone, la salute, il trasporto, la sicurezza energetca e creare nuove possibilità di lavoro”. (askanews)