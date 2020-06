Bonino: ‘Senato ridotto a passacarte, firmiamo fotocopie’

SENATO RIDOTTO A PASSACARTE

“Noi qui semplicemente firmiamo delle fotocopie inemendabili che non viene nemmeno più voglia di partecipare: siete arrivati a un punto di non ritorno e non siete neppure consapevoli della gravità di quello che state facendo”

“Avesse fatto Salvini quello che sta facendo il governo Conte Bis, si starebbe già urlando al golpe, a Orban, a Putin, al Venezuela. #senzavergogna”

"Noi qui semplicemente firmiamo delle fotocopie inemendabili che non viene nemmeno più voglia di partecipare: siete arrivati a un punto di non ritorno e non siete neppure consapevoli della gravità di quello che state facendo". @EmmaBonino #DlElezioni pic.twitter.com/9NTKlbUngl — Più Europa (@Piu_Europa) June 18, 2020