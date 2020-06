Stati Generali, migrante sindacalista si incatena a Villa Pamphili

Il sindacalista Aboubakar Soumahoro si è incatenato a Villa Pamphili, dove si svolgono gli Stati Generali dell’economia e ha cominciato uno sciopero della fame. “Il governo ascolti il grido di dolore degli invisibili” ha detto l’attivista che difende i diritti degli ultimi, a partire da braccianti e dai migranti, e chiede risposte su tre punti:

“Filiera agricola con adozione della patente del cibo, per garantire cibo eticamente sano alle persone e liberare contadini agricoltori e braccianti dallo strapotere del giogo dei giganti del cibo che favoriscono lo sfruttamento e il caporalato sia digitale che dei colletti bianchi; varare un piano nazionale emergenza lavoro per assorbire le persone e tutelare quelli che rischiano di perdere il posto di lavoro a causa della crisi sanitaria; cambiare politiche migratorie razzializzanti con la regolarizzazione degli invisibili, tutti, col rilascio del permesso di soggiorno per emergenza sanitaria convertibile per attività lavorativa”