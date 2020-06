Terrorismo islamico, due soldati nigeriani uccisi da Boko Haram

Condividi

Gli islamisiti di Boko Haram hanno pubblicato un nuovo video, in cui uccidono un soldato e un poliziotto, entrambi nigeriani.

Il video, postato su Twitter da Reporter del Sahara, è datato giovedì 11 giugno 2020 ed è stato realizzato da una filiale di Boko Haram che ha giurato fedeltà all’ISWAP, organizzazione terroristica affiliata all’Isis. E’ stato pubblicato 10 giorni dopo che i Sahara Reporter hanno riferito in esclusiva del rapimento di un soldato e poi di altri tre in un posto di blocco prima del villaggio di Gasarwa, a circa 40 chilometri dalla zona del governo locale di Monguno nello stato di Borno.

GRAPHIC FOOTAGE: Boko Haram Releases New Video, Kills Nigerian Soldier, Policeman | Sahara Reporters

The video dated Thursday, June 11, 2020, was made by a branch of Boko Haram that has sworn allegiance to ISWAP. @HQNigerianArmy @PoliceNG

READ MORE: https://t.co/2hN8ZmFqbS pic.twitter.com/eVll0UP74j

— Sahara Reporters (@SaharaReporters) June 12, 2020