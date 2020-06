Stati Generali, Volpi (Copasir): ‘Forme consultive irrituali. Proviamo disagio’

“Chi ha responsabilità di governo, oltre alle irrituali forme consultive poiché si tratta di scelte prettamente politiche, deve da subito indicare con chiarezza qual è la proposta di bilanciamento per l’utilizzo delle provviste finanziarie, qualsiasi esse siano, tra impiego nel sostegno allo stato sociale e quello da destinare alle azioni di rilancio e sviluppo”.

Così Raffaele Volpi, presidente del Copasir e deputato della Lega. “Proviamo però un certo disagio nell’interpretare i percorsi politici ed istituzionali utilizzati per giungere ad azioni che diano ristoro e prospettive agli Italiani. Strumenti non legislativi, forse in parte giustificabili nella prima parte della crisi pandemica, non trovano ora motivo di un loro reiterato utilizzo”.