Conte: ho un piano per la ripartenza, non fonderò un partito

Agenpress – Il premier Giuseppe Conte ha chiaro il percorso da seguire nei prossimi mesi e, in un colloquio con i giornalisti alla vigilia degli Stati generali, riportato da diversi quotidiani, afferma di aver “un piano” per la ripartenza, che “prima deve essere presentato alle parti sociali e alle imprese”. Sull’inchiesta dei Pm di Bergamo in merito alle zone rosse in Lombardia, ribadisce: “Ho agito in scienza e coscienza”. Nega inoltre di voler fondare un proprio partito: “Sarebbe folle dedicare anche un minimo di energie a questi pensieri”.

“Ho firmato il Dpcm”, ha annunciato il premier Giuseppe Conte in una dichiarazione dopo il Cdm a palazzo Chigi. “Riprenderanno i centri estivi, anche per l’età da nido ovvero da 0 a 3 anni. Riprendono gli spettacoli con alcune cautele. Restano sospese fino al 14 luglio tutte le attività legate a sale da ballo, discoteche all’aperto o al chiuso che siano, e anche fiere e congressi. Riaprono centri benessere e terme sempre che ci sia compatibilità con l’andamento dell’epidemia”, ha detto il premier a proposito del nuovo Dpcm.