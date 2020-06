Germania contro Israele: annessioni sono illegali

Sembra chiaro che la Germania per ora intenda aspettare quanto Israele decidera’. “Le annessioni – ha detto Maas ribadendo la “grave preoccupazione” tedesca – non si conciliano con il diritto internazionale. Noi continuano a sostenere la Soluzione dei 2 stati. Occorre una spinta creativa per far rivivere le trattative”.

La risposta del premier Benyamin Netanyahu e’ stata piuttosto secca: negli “interessi essenziali” di Israele per “ogni accordo futuro” c’e’ “la necessita’ di un controllo di sicurezza piena ad ovest del Giordano”. ANSA