Bisogni in strada durante manifestazione ‘Potere al popolo’ e ‘Nazione Rom’

Firenze – Bisogni in strada dopo la protesta degli “invisibili”: maximulta

La foto mentre espletava i suoi bisogni in strada ha fatto il giro del web cittadino e ieri la polizia municipale l’ha individuato e multato. Si tratta di un uomo che lunedì, durante la manifestazione che si è svolta in centro, promossa dal Potere al popolo a cui si è aggiunto anche un gruppo di Nazione Rom, ha pensato bene di appartarsi per fare i suoi bisogni all’aria aperta.

Un gesto immortalato da foto e video che hanno iniziato a circolare sui social network e che hanno permesso alla Municipale di rintracciare l’uomo. Gli agenti lo hanno infatti riconosciuto e fermato. Per lui è scattata la sanzione da 3.333 euro.

