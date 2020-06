Condividi

Trump ha pubblicato su Twitter un video del 2015 in cui Obama, da presidente, chiamava i saccheggiatori “criminali”, mentre oggi sostiene la rivolta ‘antirazzista’.

Il video è accompagnato da questa frase: Il presidente Trump si unisce all’ex presidente Obama nel chiamare i saccheggiatori “criminali e criminali”

President Trump joins former President Obama in calling looters “thugs and criminals” pic.twitter.com/zcqvxWpuLY

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 7, 2020