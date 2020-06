Sondaggio: il partito di Conte avrebbe il 14%

Condividi

Secondo un sondaggio di Quorum/You Trend, commissionato da Sky tg 24, una lista del premier oggi varrebbe oltre il 14%. Ed è proprio in queste ore che in ambienti parlamentari circola una indiscrezione che Affaritaliani.it rilancia: Giuseppe Conte avrebbe depositato nome e simbolo del suo partito. Si chiamerebbe Con Te.

La lista del premier svuoterebbe il Movimento 5 Stelle ma prenderebbe voti anche dal Partito Democratico. Rimarrebbe invariata la situazione per la Lega di Matteo Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.







A svelare il progetto ancheStefano Zurlo che sul Giornale parla di una decina di circoli che stanno per prendere vita e rivela qualche nome della squadra di Giuseppe Conte. A lavorare per la “Cosa contiana” ci sarebbero veterani della Dc passati a +Europa come Bruno Tabacci e Angelo Sanza e ribelli del Movimento 5 Stelle come il comandante Gregorio De Falco, arrivato in Senato sulla scia di quel “salga a bordo, c…!” gridato a Schettino nel disastro della Costa Concordia e poi uscito dal movimento.

Non solo. Nel progetto ci sarebbero anche ex radicali come Alessandro Fusacchia. L’operazione punta a piazzare il nuovo soggetto politico nello spazio sempre più frantumato occupato da Pd e M5s.