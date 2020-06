Follia al San Camillo: straniero distrugge Pronto soccorso e tenta di sfilare pistola al vigilante

Condividi

Paura nella mattinata di oggi all’ospedale San Camillo di Roma quando, per fermare un uomo di 44 anni, un vigilante ha sparato un colpo di pistola in aria. Un avvertimento che tuttavia è servito a poco perché per fermare l’esagitato ci sono voluti i carabinieri.

I fatti. Tutto è iniziato intorno alle 6:30 di venerdì quando il 44enne, nato in Costa Rica e residente da anni nella Capitale, è stato portato in ospedale dal 118. Una volta arrivato arrivato al Pronto Soccorso l’uomo però ha perso le staffe. Prima ha preso a pugni una porta a vetri del reparto del San Camillo quindi con un estintore l’ha danneggiata, infrangendola, per poi minacciare il vigilante intervenuto per calmarlo.