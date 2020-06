Mamma con bimbo in braccio, ira della Boldrini: “insopportabili stereotipi”

Per promuovere la app Immuni, quella per il tracciamento ai tempi del coronavirus, il governo ha scelto un’immagine in cui vi sono due figure stilizzate alla finestra: quella di una donna che regge in braccio un bimbo in fasce, quella di un uomo davanti a un computer. Apriti cielo, si scatena la solita – ridicola – polemica: sessismo! Mentalità retrograda!

E chi non poteva non partecipare a tale diatriba? Ovvio, Laura Boldrini, la fu presidenta della Camera assai poco rimpianta, la quale rilanciando l’immagine “scandalosa” sui social solleva il metaforico ditino e impartisce la sua lezione: “La donna col bambino in braccio e l’uomo al lavoro. Un app (senza apostrofo, ndr) che dovrebbe tracciare il contagio, inquinata in partenza da insopportabili e anacronistici stereotipi”. Già, “inquinata in partenza”, “stereotipi”.