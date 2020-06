Usa, Bastianich sostiene i rivoltosi… che gli distruggono il ristorante

Condividi

[…] Tra le tante vittime di queste manifestazioni indiscriminate, dopo la morte di Floyd George, anche Joe Bastianich, il cui ristorante di Los Angeles è stato distrutto dai vandali.

“Sono entrati e hanno distrutto tutto: hanno rubato il vino e gli incassi, hanno spaccato il vetro a mazzate e gettato benzina per bruciare gli interni. Un vero disastro”, ha raccontato lo chef al Corriere della sera. Il giudice di Masterchef è socio di alcuni locali di Los Angeles che si ispirano alla tradizione italiana. La razzia è avvenuta in due dei più noti, la Pizzeria Mozza e Chi Spacca, due parti distinte di uno stesso ristorante in Melrose Avenue. Sono ingenti i danni causati dall’assalto vandalico, che nulla a che vedere con le rimostranze per la morte di Floyd George dopo un fermo di polizia.