Cimiteri solo per musulmani, Viminale: “Serve intesa tra Stato e islam”

Condividi

di Francesca Bernasconi – “Credo sia arrivato il tempo di trovare delle soluzioni”. Così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, risponde alla richiesta dei musulmani di Italia di avere un luogo in cui seppellire i propri defunti. Con la chiusura delle frontiere seguita all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, infatti, i musulmani deceduti in Italia non potevano essere portati nei propri paesi d’origine per la sepoltura e la richiesta di luoghi idonei sul territorio italiano si è fatta sempre più urgente. Oggi sono pochi i cimiteri islamici italiani: una settantina, distribuiti nei vari Comuni (che in totale sono 8mila). Così, vista la carenza di luoghi di sepoltura per i musulmani, molti defunti sono rimasti in obitorio.

“ Aree attrezzate e separate per la sepoltura di salme di persone di culto diverso da quello cattolico si possono prevedere, secondo il regolamento nazionale di polizia mortuaria che organizza questo servizio dei Comuni “, ha chiarito il sindaco Decaro, parlando con Repubblica, che aveva portato l’attenzione sul tema. “ Il servizio, proprio nel periodo peggiore dell’emergenza sanitaria, ha dovuto obbedire a regole speciali- aggiunge- Capisco perfettamente l’appello dei cittadini di religione musulmana che hanno una loro specifica ritualità. E sono certo che i sindaci non manchino di sensibilità rispetto a questa esigenza. Così come comprendo che non sia semplice individuare soluzioni durante l’emergenza. Ma credo che, forse, sia arrivato il tempo di trovarle “.