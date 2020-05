Australia: proteste contro lockdown e vaccini

Centinaia di manifestanti si sono riuniti, sfilando per le strade di Sydney per protestare non solo contro le misure restrittive legate alla pandemia di coronavirus, ma anche contro le vaccinazioni obbligatorie e, infine, il 5G.

Questa manifestazione, fa parte di una serie di mobilitazioni organizzate in tutto il Paese, che toccheranno tutte le principali citta’ australiane.