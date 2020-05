Recovery Fund, Zingaretti: “Grande vittoria italiana”

Il segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti, in merito al Recovery fund, ha osservato che “in questo momento tantissimi hanno paura di non farcela perché la crisi è una crisi profonda. Da questo punto di vita – ha continuato il leader del Pd in una dichiarazione ai telegiornali – l’arrivo di decine di miliardi dall’Europa è una grande vittoria italiana ed ora dobbiamo spenderli bene sull’innovazione, per le imprese, per le famiglie, soprattutto per creare lavoro vero. E dobbiamo fare in fretta: questo – ha concluso Zingaretti – sarà l’impegno delle prossime settimane affinché nessuno si senta solo”.

