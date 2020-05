Caso Palamara, Zingaretti già conosce “tutte le carte”. Senza essere indagato

di Francesco Storace – Nicola Zingaretti governatore, segretario e cartomante: legge le carte e si autoassolve. Sul caso Palamara tutto a posto.

Prima notizia. Il governatore segretario ha parlato delle intercettazioni. Lo ha fatto in un’intervista a Repubblica perché ha trovato un giornalista come Stefano Cappellini a cui non ha potuto dire “non me lo chieda”. Magari si poteva insistere un po’ di più, però la domanda è arrivata, anche se in mezzo ad altre 25. Quei colloqui con Palamara se li rimprovera?, chiede il cronista. La risposta è meravigliosa. “Francamente no. Conosco Palamara da quando era presidente dell’Anm e posso dire con assoluta serenità di avere avuto sempre rapporti impostati sull’assoluta correttezza e rispetto dei ruoli, come del resto emerge da tutte le carte”.