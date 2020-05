Attacco ai commercialisti a ‘Che tempo che fa’, esposto contro Saviano

Condividi

‘L’attacco privo di contraddittorio e generalizzato ai commercialisti da parte di Saviano nel corso della trasmissione ‘Che tempo che fa’ rappresenta per il servizio pubblico una pratica inaccettabile, in spregio ad ogni forma di equilibrio e rispetto dei doveri della Rai. Per questo abbiamo presentato un esposto al Presidente dell’Agcom Cardani affinche’ si attivi immediatamente per le adeguate sanzioni nei confronti della trasmissione andata in onda lo scorso 24 maggio su Rai Due.”

“Non puo’ passare in nessun modo impunita l’associazione tra gli affari delle varie mafie in questa fase di crisi economica e il lavoro dei commercialisti che, al contrario, sono spesso presidio di legalita’, basti ricordare il lavoro che svolgono su incarico dei tribunali proprio nella gestione di imprese sequestrate alla mafia. Per questo, vogliamo dare voce agli ordini professionali sdegnati dalle parole di Saviano e ci auguriamo che questo nostro esposto possa sortire una immediata iniziativa del Presidente Cardani e dell’Agcom”. Lo dichiarano i senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri e Alessandra Gallone