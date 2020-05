Arcuri: ‘A fine settembre solo mascherine italiane’

Condividi

A settembre ci saranno sul mercato solo mascherine chirurgiche italiane: lo ha garantito il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri in commissione Affari sociali alla Camera, sottolineando che per quella data la produzione italiana sarà a pieno regime. “Perché in giro si vedono ancora le mascherine cinesi? Le aziende italiane, poverine, ci mettono qualche tempo a raggiungere la produzione massima. In Cina le fanno da qualche decennio. Ma a settembre non ci saranno più mascherine cinesi, perché quelle italiane basteranno al nostro fabbisogno”.

Arcuri ha poi ricordato che oltre alla riconversione di 135 imprese che hanno iniziato a produrre i Dpi, lo Stato ha avviato la produzione delle macchine necessarie a realizzare i dispositivi. “Abbiamo fatto un accordo con due grandi aziende italiane che stanno producendo 51 macchine che a regime, entro giugno, produrranno 31 milioni di mascherine chirurgiche al giorno”. E dunque, ha concluso, “la conversione delle imprese e la produzione di macchine ci fa ritenere che, al più tardi alla fine di settembre, non dipenderemo più dall’importazione dei dispositivi da altri luoghi del mondo”.