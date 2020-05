Chat magistrati, quirinalista Breda ‘vicenda squallida ma priva di rilievo penale’

Sergio Mattarella è indeciso sul farsi sentire nei prossimi giorni in merito alle nuove intercettazioni sul caso Luca Palamara. Per il Capo dello Stato però, per quanto “squallido e mortificante”, tutto quello accaduto in questi ultimi giorni risulterebbe al momento privo di rilievo penale.

Lo scrive sul Corriere della Sera Marzio Breda, quirinalista e sorta di “portavoce-ombra” del presidente della Repubblica. Mattarella non ha il potere di sciogliere il Csm tranne nell’ipotesi di una sua impossibilità di funzionamento. Il che si verificherebbe solo con dimissioni massicce dei componenti, facendo mancare il numero legale. Il presidente ha quindi le mani legate.