Ramadan al Foro Italico di Palermo, Orlando ringrazia i musulmani

Palermo – Finisce il Ramadan, Orlando ai musulmani: “Grazie per avere confermato amore per Palermo”. La comunità musulmana palermitana si è riunita stamattina, come di consueto per la fine del Ramadan, oltre che nelle moschee anche al Foro Italico dove era stata predisposta l’accoglienza dei fedeli e lo svolgimento della preghiera secondo le prescrizioni di sicurezza legate alla prevenzione del contagio.

“Con la celebrazione di eid-al-fitr termina oggi il mese sacro del Ramadan. È un momento importante per tutta la comunità dei fedeli musulmani e quindi anche per la ricca e vitale comunità islamica di Palermo” – si legge nel messaggio che il sindaco Leoluca Orlando ha inviato alla comunità islamica – .