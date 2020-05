Inps, Gasparri: “Tridico è da ricovero…”

“Attorno al governo, in funzioni fondamentali nella pubblica amministrazione, esistono diversi tipi di personaggi. Uno è il presidente dell’Inps Tridico, che ha appena dichiarato che sta riempiendo gli italiani di soldi. In questo caso un ricovero si impone. Non so di che malattia soffra. Certamente dice bugie volgari. Presiede un ente che sta affamando gli italiani”. Lo dichiara il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

“È responsabile di procedure che hanno lasciato gran parte degli aventi diritto senza cassa integrazione. È un irresponsabile che andrebbe cacciato immediatamente. Mente spudoratamente agli italiani. E allora tutti questi scienziati, virologi e medici di ogni tipo e natura che affollano le televisioni, nelle brevi pause in cui si dedicano ad attività sanitarie si occupino anche di Tridico, che chiaramente non sta bene. C’è poi il responsabile dell’Agenzia delle Entrate che ha detto una cosa più saggia, ovvero che serve una riforma fiscale”.