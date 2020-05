De Raho: “indagini su mandanti esterni stragi di mafia vanno avanti”

“Le indagini sui mandanti esterni delle stragi di mafia stanno andando avanti”. Lo ha detto Federico Cafiero de Raho, procuratore nazionale Antimafia intervenendo in studio a Petrolio su Rai Due. “Cosa nostra cerca il consenso sociale ed attraverso l’aiuto ai bisognosi individua i soggetti da assoldare in futuro per le azioni criminose”.

Commentando estratti di un documentario su Giovanni Falcone, il Procuratore De Raho ha continuato il suo intervento rispondendo alle domande di Duilio Giammaria,” La lotta alla mafia ha raggiunto livelli di professionalità altissima nel nostro Paese e siamo l’unico Paese a capire come contrastarla, ma serve sistema unico per incrociare facilmente i dati.