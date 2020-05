Zingaretti nega, quindi è certo: alleanza Pd Raggi

Praticamente potremmo dare per sicuro il sostegno del Pd di Zingaretti a Virginia Raggi per la ricandidatura in Campidoglio. Perché l’uomo fa sempre così: il governatore ha una devozione speciale per Santa Nega. Leggere sul Messaggero un articolo in cui Zingaretti considera un bis della Raggi una minaccia più che una notizia – sembra uno di noi… – fa pensare esattamente al contrario. Lo chiamano er bucia, come si dice a Roma.

Lo chiamano er bucia – Del resto i precedenti in materia sono noti e tanto per rinfrescare la memoria degli scettici riproponiamo un fortunatissimo video che inchioda l’allora neo segretario del Pd alle sue balle. Quel mai con i Cinquestelle che precedette l’alleanza nata nel mese di agosto 2019.