Autostrade, Atlantia contro il governo: stop investimenti e minaccia di passare a vie legali

Atlantia e governo ai ferri corti su Autostrade. Dal Cda straordinario dell’azienda, infatti, arriva l’annuncio di uno stop agli investimenti, con soldi che verranno usati solo per le manutenzioni. Inoltre c’è la minaccia di una battaglia legale per la questione delle concessioni che continua a non sciogliersi.

In una nota, il Cda di Atlantia, “pur continuando a confidare in una rapida e positiva soluzione della vicenda”, ha deciso di utilizzare il finanziamento a sua disposizione di 900 milioni di euro per garantire manutenzioni e investimenti per la sicurezza della rete, nel rispetto di tutti gli obblighi esistenti, “rinviando di conseguenza la realizzazione di altri investimenti una volta rinvenute le necessarie dotazioni finanziarie“.