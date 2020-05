M5s e Cina, “grandi manovre di Pechino per mettere le mani sul porto di Taranto”

Condividi

Il porto di Taranto nelle mani dei cinesi. È questa la denuncia arrivata sottoforma di nota del commissario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis. “Il terminale marittimo di Taranto non può essere consegnato ai cinesi: da Pechino, infatti, pare che siano iniziate le grandi manovre per mettere le mani sul porto ionico con grandi investimenti e questo non è possibile” si legge.

“Presenteremo un’interrogazione parlamentare – prosegue – per chiedere se effettivamente si vogliano dare concessioni per uno degli asset più importanti e cruciali per l’ingresso e l’uscita delle merci in Europa. È giusto collaborare con tutti i Paesi, ma non possiamo consegnarci alla Cina che ha una potenza economica notevole e una propensione ad egemonizzare i mercati”.