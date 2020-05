Di Maio: ‘la parte sana dell’Italia difenda Silvia Romano’

“Io sono convinto che l’Italia non sia quella parte minoritaria di persone che si sta rivolgendo in quel modo osceno contro Silvia Romano. L’Italia è altro”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in collegamento con ‘Che tempo che fa’, aggiungendo che la giovane “non si deve scusare con nessuno se ha sorriso quando ha rivisto l’Italia e quando ha rivisto la sua famiglia”. La Farnesina, spiega, “si sente parte della sua famiglia”.

L’esponente M5S poi si rivolge agli haters della ragazza tenuta in ostaggio per 18 mesi dai terroristi: “Quelle persone dovrebbero vergognarsi per come si sono comportate questa settimana contro Silvia Romano. Io mi chiedo: ma quelle persone hanno dei figli?”. E chiede, poi, “alla parte sana del Paese chiedo di difenderla”.