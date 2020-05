Torino: spacciatori stranieri aggrediti da centri sociali, 7 indagati

Condividi

Violenza privata aggravata. È il reato contestato dalla Procura di Torino a sette militanti del centro sociale Askatasuna, accusati dal pm Enzo Bucarelli di avere aggredito, il 15 e 22 novembre, alcuni pusher di origine africana che spacciavano nei pressi del centro sociale. Gli autori dell’aggressione hanno tra i 21 e 31 anni e avrebbero agito a difesa del quartiere. La vicenda è riportata dal giornale locale torinoggi.it

La replica del centro sociale non si è fatta attendere: “Il messaggio che dovrebbe passare – fanno sapere – riguarda una presunta lotta per il controllo del territorio: è subito chiaro il tentativo di imbastire una vera e propria fiction poliziesca in cui allontanare degli spacciatori da una zona pedonale, dove sia la scuola che il centro sociale svolgono attività culturali e sociali giornalmente da decenni, diventerebbe una lotta mafiosa”.