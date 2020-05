Sperimentazione plasma a Pisa, Rossi (Pd) minaccia di denunciare De Donno

Il prof De Donno, ieri in audizione al Senato, ha parlato della scienza televisiva, del solito virologo che in prima fascia televisiva si è permesso di dire tutto e il contrario di tutto. “Uno scienziato che viene pagato non è uno scienziato credibile. La scienza deve essere gratis”.

De Donno parla della scelta di Pisa per la sperimentazione del plasma iperimmune e del presidente della Regione Toscana Rossi (PD) che ha minacciato di querelarlo.