“Dio non guarda le religioni”, Biancalani trasforma la parrocchia in moschea

Condividi

“Ogni parola, ogni sentimento che esce da un cuore pulito giunge a Dio. Dio non guarda le religioni, le appartenenze, le confessioni, al suo cospetto conta solo un cuore libero e sincero.” Lo scrive il prete Biancalani su Facebook.

A dispetto delle chiese chiuse per l’emergenza coronavirus, fra i migranti che pregano non vi è alcun distanziamento, malgrado vi siano già stati alcuni casi di contagio. Non ci risultano irruzioni dei carabinieri.