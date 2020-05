Silvia Romano, Al Shabaab: “Con i soldi del riscatto finanzieremo la jihad”

Repubblica ha ottenuto il numero di telefono del portavoce dei terroristi islamici, grazie a un politico di Mogadiscio – I soldi del riscatto pagato per il rilascio di Silvia Romano serviranno a finanziare la jihad. Lo ha detto a “Repubblica” Ali Deere, portavoce del gruppo terroristico Al Shabaab, raggiunto telefonicamente. I soldi “in parte serviranno ad acquistare armi, di cui abbiamo sempre più bisogno per portare avanti la jihad, la nostra guerra santa. Il resto servirà a gestire il Paese: a pagare le scuole, a comprare il cibo e le medicine che distribuiamo al nostro popolo, a formare i poliziotti che mantengono l’ordine e fanno rispettare le leggi del Corano”.

Al rapimento della cooperante italiana, ha detto ancora il portavoce di Al Shabaab, hanno partecipato “decine di persone”, ma non è stato organizzato dai vertici del gruppo: “C’è una struttura in seno ad Al Shabaab che si occupa di trovare soldi per far funzionare l’organizzazione, la quale poi li ridistribuisce al popolo somalo. È questa struttura che gestisce le diverse fonti d’introiti”.