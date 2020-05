Migranti in quarantena su nave ‘Moby Zazà’, “4.200 euro al mese a persona”

Migranti, Donato (lega): “inaccettabile da governo 4200 euro al mese per clandestino su nave da crocera. si faccia chiarezza”. “Le cronache di questi giorni raccontano l’arrivo a Porto Empedocle della nave traghetto passeggeri Moby Zazà, che farà da nave quarantena per i clandestini in arrivo da Libia e Tunisia. La nave è dotata di tutti i comfort, cabine doppie o quadruple con servizi, oltre alle suite lusso, e la compagnia, in questo periodo ferma, riceverà per il nolo di 30 giorni, prorogabili, tra 900 mila e 1 milione e 200 mila euro a seconda del numero di ospiti: ovvero, 4.210 euro al mese per ogni clandestino imbarcato”.

È quanto afferma l’europarlamentare della Lega, Francesca Donato.