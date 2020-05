“Rischio coronavirus”, uccise poliziotto: liberato ergastolano

Libero l’assassino di Carmelo Magli: la denuncia del Sappe. Il responsabile dell’omicidio del poliziotto Carmelo Magli, Vittima del Dovere, da alcune settimane è in libertà a Taranto, senza il controllo del braccialetto elettronico. Lo denuncia il sindacalista del Sappe Donato Capece. «Da alcune settimane è in libertà a Taranto, senza neppure il controllo del braccialetto elettronico, uno degli esecutori materiali dell’efferato omicidio del poliziotto penitenziario Carmelo Magli, ucciso a Taranto il 18 novembre 1994. Questo in conseguenza delle recenti discutibili determinazioni del ministero della Giustizia».

È la denuncia di Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe). «Ci indigna sapere che Francesco Barivelo, ergastolano già detenuto a Sulmona che partecipò all’omicidio di Carmelo Magli nel 1994 a Taranto, è oggi in libertà. Altro che certezza della pena. Lo Stato abdica al suo primario compito di assicurare la giusta pena a chi uccide. Hanno ragione i poliziotti penitenziari di Taranto, che hanno conosciuto e lavorato con Carmelo, ad essere indignati. Con loro sono indignati i cittadini onesti di questo Paese. È una vergogna che un assassino sia a piede libero. Altro che onestà e le promesse delle campagne elettorali: le scelte in materia penitenziaria di questo Governo sono gravi ed offensive alle Vittime della Criminalità ed ai loro parenti, che piangono e piangeranno sempre i loro familiari uccisi».