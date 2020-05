La banca gli rifiuta il prestito, “Conte, vengo sotto casa tua”

Siamo a Roma, nel quartiere Prati. Quest’uomo ha un bar tavola calda ma teme di non poter più portare da mangiare a casa ai suoi figli. Ed è pronto ad andare “sotto casa di Conte” e assicura che “se il popolo si ribella non basteranno più né la Digos né l’esercito”.

Conte ha portato la gente all’esasperazione – “È arrivato il momento di chiarire”, dice il protagonista del video. “In Prati ho un bar tavola calda. Tutto quello che sta succedendo mi sembra veramente una follia”.

E racconta: “Stamane sono andato in banca, dopo che lunedì ho tentato di riaprire, sto cercando di rimettermi in piedi. Per portare qualcosa a casa e ai ragazzi che lavorano da me”. Perché il pensiero è anche per i dipendenti. “Ma ho dovuto sentire quella cicciona – si riferisce al ministro Bellanova – che parlava di regolarizzare tutti gli immigrati quando c’è gente che sta a casa senza fare nulla e che prende 720 euro al mese di reddito di cittadinanza”.

“Mandate a lavorare ‘sta gente, perché avete proprio rotto…”, esplode l’uomo. “Sapete che mi ha risposto la banca quando gli ho detto dei 25mila euro? La domanda è in lavorazione…sono già dieci giorni che glieli ho chiesti… E che comunque non sarà una cosa a breve termine ma passeranno ancora venti-venticinque giorni”.