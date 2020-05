Fornero: regolarizzare i migranti, servono nei campi e per badare alle bestie

Condividi

“Penso sia una cosa che vada fatta. Ci sono in Italia persone che sono qui, sono a rischio di contagio e anche a rischio di contagiare. Sono persone irregolari, sono persone che al tempo stesso sarebbero di grande aiuto per le nostre attività. E’ chiaro che c’è qualcuno che ha molto cavalcato le politiche anti-immigrati e quindi adesso si troverebbe in difficoltà a dire: “Ma sì facciamo questa regolarizzazione perché serve magari anche a coloro che mi hanno eletto”. Parlo di molti coltivatori diretti che hanno bisogno degli immigrati regolari per i campi e per badare alle bestie“.