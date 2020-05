Benedetto XVI mette in guardia dalla ‘dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche’

Un lungo articolo, firmato da Antonio Socci sul suo sito personale, in cui viene commentato l’ultimo intervento di Benedetto XVI, il Papa emerito. Socci, rilanciando il testo su Twitter, spiega: “Benedetto XVI torna a parlare e mette in guardia dalla dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche“.

Nel volume il papa emerito risponde ad alcune domande e spiega, per esempio, quella drammatica ed enigmatica frase pronunciata nell’omelia di inizio del suo pontificato: “Pregate per me, perché io non fugga per paura davanti ai lupi”

E ancora, Socci mette in evidenza come Ratzinger “infine spiega una sua frase enigmatica sulla paura e indica cosa può vincere la forza dell’anticristo“. Qui sotto, il tweet di Antonio Socci per accedere all’articolo.