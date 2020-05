Fase 2, Ricciardi: se le cose vanno male si richiude tutto

Se le cose vanno male, si richiude. Far ripartire alcune attività produttive non vuol dire che tutti possono tornare in strada. Lo spiega in un’interbista a “Repubblica” Walter Ricciardi, consigliere del ministro alla Salute Speranza. “Non è ancora finita. Dobbiamo avviare un cambiamento culturale per convivere con il coronavirus”.

Ricciardi sottolinea che “le situazioni che abbassano il distanziamento fisico mettono a rischio la salute di tutti. Ma voglio ricordare che come si è aperto si può anche richiudere. Per farlo abbiamo degli indicatori che ci permettono di prendere misure correttive nel caso di un ritorno dell’ epidemia. Le chiusure se le cose vanno male avvengono automaticamente”.”Restiamo in una fase rischiosa – aggiunge – anzi certe regioni sono ancora in piena fase 1. Quindi riapriamo quello che va riaperto come dice il piano, in modo graduale e funzionale alle esigenze del Paese. Per il resto bisogna restare ancora a casa”.