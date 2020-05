Proteste contro l’isolamento, violenza della polizia in Germania

Circa 300 persone si sono radunate sabato in piazza Rosa Luxemburg, nel centro di Berlino, per protestare contro le misure restrittive messe in atto dalle autorità per frenare la pandemia di coronavirus. Nei video si può vedere la polizia che arresta diversi manifestanti che hanno partecipato alla manifestazione.

Sabato sono state autorizzate due manifestazioni a Rosa Luxemburg, ciascuna con solo 20 partecipanti. La protesta contro il blocco ha preso le strade intorno alla piazza, mentre una contro-protesta organizzata dal gruppo “Leave No One Behind” si è radunata davanti al teatro Volksbuhne.