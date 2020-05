“L’Emilia-Romagna sperimenterà l’app Immuni”

Intervista a Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità

[…]«Immagino saremo tra i primi a sperimentarla. Siamo stati coinvolti in alcune riunioni tecniche e ho detto al ministro Speranza che è nostra intenzione promuoverla».

Servirà davvero?

«Possedere una app per la tracciabilità del virus, così come indossare una mascherina, non significa che possano venir meno le regole fondamentali del distanziamento. Se viene l’idraulico in casa, deve indossare mascherina e guanti, e tu non gli stringi la mano, nè ti avvicini troppo. Per la sicurezza di entrambi». (repubblica.it)